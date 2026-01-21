Ihmiset

Nämä henkilöt julistetaan kuolleeksi, jos heitä ei löydy – Tiedätkö jotain heistä?

Digi- ja väestötietorekisteri etsii yli sata vuotta sitten syntyneitä henkilöitä, joista virastolla ei ole tietoja.

Digi- ja väestötietorekisteri teki julkisen kuulutuksen yli sata vuotta sitten syntyneistä henkilöistä. Kuva: Risto Puolimatka

Digi- ja väestötietorekisteri kutsuu useita henkilöitä ilmoittautumaan 24. maaliskuuta klo 16.15 mennessä. Samassa ajassa tulee kaikkien henkilöistä jotakin tietävien ilmoittaa tietonsa Digi- ja väestötietovirastolle. Ellei laillista estettä ilmaannu, henkilöt julistetaan kuolleiksi.

