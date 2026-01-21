Ihmiset
Nämä henkilöt julistetaan kuolleeksi, jos heitä ei löydy – Tiedätkö jotain heistä?
Digi- ja väestötietorekisteri etsii yli sata vuotta sitten syntyneitä henkilöitä, joista virastolla ei ole tietoja.
Digi- ja väestötietorekisteri kutsuu useita henkilöitä ilmoittautumaan 24. maaliskuuta klo 16.15 mennessä. Samassa ajassa tulee kaikkien henkilöistä jotakin tietävien ilmoittaa tietonsa Digi- ja väestötietovirastolle. Ellei laillista estettä ilmaannu, henkilöt julistetaan kuolleiksi.
Kuulutus on julk