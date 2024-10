Ihmiset

Nimipäiväänsä viettävä Aleksi on Tex Willerien suurkuluttaja

Nimipäivä: Aleksi, Aleksis

Jere Jämsä Nivala

Luottamustehtävien ja papin rooli takaa löytyy rennosti pukeutuva perheenisä. Kuva: Jere Jämsä

Aleksi Tapani Päkkilä on menevä ja tekevä mies, jonka arki on melko täyttä. Nivalalaisille Aleksi on tuttu papin virastaan, mutta myös valtuustosalin etupenkistä. Hän on Keskustan sitoutumaton valtuutettu ja opetuslautakunnan puheenjohtaja.

– Papin ja luottamustehtävien yhdistämisessä on omat haastee