Ihmiset

Nimipäiväänsä viettävä Esko on aloittanut työuransa 14-vuotiaana

Nimipäivä: Esko

Eskon mukaan hänen korjaamo aikanaan japanilaisia autoja tarvitsi korjailla muita vähemmän. Erityisesti Toyota Corolla nousee mieleen. Kuva: Jere Jämsä

Jere Jämsä Nivala

Esko Jääskeläinen on vetreä kahdeksankymppinen.

– Ei sitä auta jäädä sohvalle makoilemaan, pitää olla liikkeessä, hän tokaisee.

Esko on harrastanut liikuntaa koko ikänsä. Nuorena hän on paininut piirimestaruustasolle ja myöhemmin on hiihdetty ulkomaita myöten.

– Viime talvi jäi hiihdossa vähän heikoksi