Nimipäiväänsä viettävä Taisto on käsistään kätevä kalastaja

Nimipäivä: Taisto, Erin

Jere Jämsä Nivala

Taisto osaa toimia myös keittiössä. Muutaman vuoden takaisen remontin jälkeen nyt löytyy omat pöytätasot molemmille kokeille. Kuva: Jere Jämsä

Taisto Torssonen on mies, joka on rakentanut 120-neliöisen talon, mutta saa käyttää siitä vain muutaman neliön. Hän onkin käyttänyt jokaisen neliön järkevästi. Siksi hänellä on puolikkaan vaatehuoneen kokoinen perhokalastusateljee.

Kuitenkin Taisto saa asua vaimonsa kanssa myös lopuissa talon neliöis