Nimipäiväänsä viettävä Torsti on nähnyt yritysmaailman konkurssista exitiin

Nimipäivä: Torsti

Jere Jämsä Nivala

Torsti on kova saunomaan. Kuva: Jere Jämsä

Reisjärvellä asuva Torsti Parkkila on viisitoistavuotisen yrittäjän uransa kerennyt kokea nousut ja laskut. Hän on perustanut useita yrityksiä, tehnyt exitin ja konkurssin. Nivalalaisille Torstin kädenjälki näkyy siinä, että hän on myynyt putkiyrityksensä liiketoiminnan nykyiselle LVI Reinikaiselle.