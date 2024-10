Paikallisuutiset

Nivala keikkuu velkaisimpien kuntien kärkisijoilla – ”Velkataakka ei pienene toiveajattelulla”, sanoo kaupungin talousjohtaja Ulla Alin

Risto Puolimatka Nivala

Kuntien etujärjestö Suomen Kuntaliitto on listannut Suomen velkaisimmat kunnat. Velat on laskettu asukasta kohden. Kuntaliiton tilinpäätösanalyyseissä on eroteltu kuntien ja kuntakonsernien velat, ja kärkikymmenikössä on useita lähialueen kuntia.

Velkataakan ykkösenä on piskuinen, alle tuhannen asukk