Paikallisuutiset

Nivalan lukion laudaturit huomattiin valtakunnan tasolla saakka – Kolmelle kirjoittajalle tonnin stipendi

Matematiikan laudaturin saivat Joosua Tölli, Noora Hosio, Tuukka Aitto-oja, Teemu Palola, Atte Heikkilä ja Oona Kangas. Kuva: Petra Koskela

Risto Puolimatka Nivala

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Nivalan lukiolla on saatu tänä keväänä paistatella erinomaisesti menestyneiden ylioppilaiden loisteessa. Tälle vuodelle Nivalan lukioon on tullut 30 laudaturia, joista 25 korkeimman arvosanan kirjoittajaa on nyt keväällä valmistuneita ylioppilaita. Matematiikan saralla laudaturin kirjoittajat ovat n