Paikallisuutiset

Nivalan monitoimiradalla avataan retkiluistelurata – Luvassa avajaistunnelmaa ja salaisuuksia

Risto Puolimatka Nivala

Veljekset Mikko ja Matti Viitala silmäilemässä radan, tällä kertaa luistinradan suuntaan. Kuva: Risto Puolimatka

– Ari Korvelta tuli heitto, että tehtäisiin tämmönen. Loistavaa että tuli idea muualta, sanoo Mikko Viitala, yksi Nivalan monitoimiradan yhdistysaktiiveista.

Mikä se ”tämmönen” sitten on? Se on retkiluistelurata, joka on jäädytetty ja aurattu ajoharjoitteluradan paikalle raviradan kupeeseen Pajatien