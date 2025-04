Paikallisuutiset

Nivalassa 11 uutta valtuutettua

Nivalan tulevassa kaupunginvaltuustossa on 11 uutta jäsentä. Se on lähes kolmannes kaikista valtuutetuista, sillä valtuuston koko on 35 edustajaa. Kaikki tiedot ovat vielä alustavia, sillä vaalitulos vahvistetaan keskiviikkona.

Hymyt olivat herkässä tuloslaskentaa seuraavilla keskustan miehillä, kameraan päin ovat Urpo Korkiakoski, Jarmo Pihlajaniemi, Jarmo Kivioja ja Aleksi Päkkilä. Kuva: Reetta Ängeslevä

Risto Puolimatka Nivala

Nivalan uusi kaupunginvaltuusto on vielä nykyistäkin keskustalaisempi. Keskusta sai vaaleissa läpi 24 edustajaansa eli neljä pian väistyvää valtuustoa enemmän.

Valtuustoon nnousevat Hyttinen Elina, Vähäsöyrinki Timo, Päkkilä Aleksi, Mäkelä Tanja (uusi), Peltosaari Leena, Niinikoski Eija-Riitta, Mylly