Pääkirjoitukset

Pääkirjoitus manaa Nivalan kuntataloutta: Velkaa on veljenpojaksi asti

Risto Puolimatka Nivala

Nivalan kaupunki on saanut kysenalaista kunniaa Suomen velkaisimpien kuntien listalla. Tilastoon on otettu tiedot vuoden 2023 tilinpäätöksistä, ja siinä on eroteltu kuntien omaan, julkiseen toimintaan ottamat lainat ja yhteenlaskettuna kunnan ja sen konsernien lainat.

Nivala oli viime vuoden tilinpää