Pääkirjoitukset

Pääkirjoitus: Me tavoitamme teidät ja onneksi te tavoitatte myös meidät

Risto Puolimatka Nivala

Nivala-lehti tavoittaa nyt 18 300 alueesta kiinnostunutta henkilöä. Se on mukavan paljon teitä lukijoita, semminkin kun Nivalassa on paljon vähemmän väkeä. Nivala-lehti onkin yksi media, jonka lukijoista iso osa on ulkonivalalaisia tai muuten Nivalasta kiinnostuneita muualla asuvia.

Se mikä tuossa nu