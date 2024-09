Pääkirjoitukset

Pääkirjoitus: Pureudu paikalliseen eli pureskele Nivala-lehti oikein kunnolla

Risto Puolimatka Nivala

Nyt on meneillään Uutismedian liiton kampanja, jossa yleisöä kehotetaan kiinnittämään huomionsa paikallislehtiin. Sitähän tämä Nivala-lehti on mitä suurimmassa määrin, kotiseutulehti. Kampanjan nimi on Pureudu paikalliseen.

Paikallisen median merkitys demokratian ja sananvapauden toteutumisessa on kä