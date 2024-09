Paikallisuutiset

Pelaisitko shakkia Nivalan kirjaston aulassa? – Mikä parasta: onnistuu yksinkin

Risto Puolimatka Nivala

Vitriinissä kreetalaista mytologiaa ja pöydällä yleisön pelattavissa oleva shakkilauta. Kuva: Risto Puolimatka

Nivalan kirjasto on avannut varsin interaktiivisen näyttelyn aulassansa. Kyseessä on shakkinäyttely, mutta sillä erotuksella, että siinä pääsee itse pelaamaan. Peliosuus on tehty sillä lailla älykkäästi ja ystävällisesti, että siihen pääsee pelaamaan yksinkin.

– Siinä on melko mukavasti käynyt ihmisi