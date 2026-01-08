Paikallisuutiset

Pihabongausta jo 20 vuotta – Tapahtumalla kerätään tärkeää tietoa Suomen linnustosta

BirdLifen Pihabongaus järjestetään jälleen tammikuun viimeisenä viikonloppuna 24.–25. tammikuuta.

Reijo Jussilainen on kokenut lintuharrastaja. Jussilainen on myös ruokkinut lintuja useana talvena. Kuva: Risto Puolimatka

Reetta Ängeslevä Nivala

Pihabongauksen tarkoitus on innostaa tarkkailemaan talvisia lintulaudan ja kotipihan lintuja. Tavoitteena on myös saada ihmiset kiinnostumaan lähiluonnosta.

