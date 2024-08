Paikallisuutiset

”Pitäisi pitää huolta siitä, että jokainen pysyy mukana” – Digi-Riitta tietää, että digiloikka on ollut osalle liian iso harppaus

Emilia Tiitto Nivala

Riitta Nykänen alias Digi-Riitta on huomannut, miten yhteiskunta on unohtanut, etteivät kaikki osaa tai halua käyttää älypuhelinta. Kuva: Emilia Tiitto

Puhelin on hidas, muistikorttia ei ole, puhelimen tallennustila on täynnä, samoin pilvitila – mikä pilvitila edes on? Tällaisten asioiden kanssa pähkäilevät lukuisat ikäihmiset, jotka eivät ole kyenneet yhtä pitkään hyppyyn kuin mitä digiloikka vaatisi.

– Digiohjaus on peruspalvelu, jota jokaisen kau