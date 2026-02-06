Paikallisuutiset

Punaista heraa, muttia tai huituvelliä – Mitä sinä tarjoaisit kansainvälisille matkailijoille?

Visit Finland haluaa selvittää, mitkä ruoat suomalaiset kokevat kaikkein omimmiksi ja rakkaimmiksi.

Nivalan seurakunta jakaa kuntalaisille juustokeittoa, eli punaista heraa joka kesä. Kuva: Reetta Ängeslevä

Visit Finlandilla on käynnissä ruokakysely, jonka tavoitteena on tunnistaa suomalaisuutta parhaiten edustavat maut ja alueelliset ruokaperinteet. Kyseessä on kolmivuotinen ruokamatkailun kehittämisprojekti, jossa suomalaisen ruoan tarinat nostetaan keskiöön.

Nyt kaikki suomalaiset kutsutaan mukaan mä

