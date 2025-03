Ihmiset

Rakkaan Anni-ystävämme muistolle

In memoriam Anni Saalasti.

Salla Ahlholm ja Laura Ahlholm Nivala

On elämämme kummallisessa vaiheessa, jatkuvasti tulee suruviestejä. Nyt on vuorossa ikiaikainen ystävämme Anni Saalasti os. Laaksolahti, meille hän on aina Saarelan Anni. Kotimme olivat huutomatkan päässä toisistaan.

Anni aina sanoi, että olemme sukulaisia ”vääränkoivun takaa” toisillemme. Annin isoi