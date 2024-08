Paikallisuutiset

Sopraano Jenni Hietalan oopperaura on nousukiidossa: ”Enää ei tarvitse miettiä, mitä teen seuraavaksi”

Nivala-lehden toimituksen oli määrä matkustaa Wieniin viime viikonloppuna ja tavata siellä nivalalaissyntyinen sopraano Jenni Hietala. Valitettavasti matka peruuntui viime metreillä, mutta onneksi Hietala tavoitettiin haastatteluun puhelimitse. Sopraanolla on kerrottavanaan iloisia uutisia uransa seuraavista käänteistä.

Emilia Tiitto Nivala

Nivalalaisyntyinen Jenni Hietala on viihtynyt Wienissä. Kiireinen työtahti pitää oopperalaulajan suurimman osan ajasta Itävallassa, mutta onneksi läheiset voivat vierailla Hietalan luona. Kuva: Liliya Namisnyk

Viimeiset kaksi vuotta nivalalaissyntyinen Jenni Hietala on työskennellyt Wienin valtionoopperan oopperastudiossa Itävallassa. Oopperastudio on kuin nuorten koulutusohjelma, jonka tarkoituksena on pienempien roolien, mestarikurssien ja tuen avulla tutustuttaa nuoret lahjakkuudet valtionoopperan käyt