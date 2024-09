Mielipiteet

Viikon 37 tekstiviestit Nivala-lehdelle.

Nivala

Järjen köyhyys taas rehottaa erityisesti Välikyläntiellä. Ajetaan pyöröpaaleja kolme kerrosta päällekkäin, eikä minkäänlaista sitomista. Kun tiekin on kuin kynnöspeltoo, niin ois poliisille töitä. Käykää kattoon Junnonperällä, siellä on yksi viljelijä, jolla on kärryasiat kunnossa, varmaan esittelee