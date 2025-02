Paikallisuutiset

Tillarissa luonnollisia kuvaajia: ”Hyvin sekalaisia aiheita, piristävä poikkeus”, sanoo kuvaaja Timo Moilanen

Risto Puolimatka Nivala

Ryhmän perustaja Anssi Hietaharju kuvaa muun muassa perhosia. Kuva: Risto Puolimatka

Tillari muuttuu taas kuukaudeksi valokuvagalleriaksi. Siellä on esillä kuuden Nivalan ja lähialueen kuvaajan töitä. Kuvissa on pääosassa luonto tavalla tai toisella, mutta lähestymistapa on kunkin kuvaajan oma valinta.

– Verkkopalaverissa vuosi sitten ruvettiin suunnittelemaan, ja kaikki olivat innos