Toni Parttimaan isänpäivä kuluu jäähallilla – ”Ero ja isänä oleminen kahdelle pienelle lapselle oli haasteellista”
Toni Parttimaa on ollut mukana jokaisen lapsensa syntymässä. Toiseksi nuorimman lapsen syntymä meinasi jäädä näkemättä autohuollon takia, ja velikin piti jättää ensin kyydistä pois.
– Onhan se erilaista olla 20-vuotiaan isä kuin 1-vuotiaan isä, naurahtaa Toni Parttimaa.
Parttimaa puhuu kokemuksesta, sillä miehen esikoisen Nanan ja kuopuksen Elean välinen ikäero on parikymmentä vuotta. Perheeseen kuuluvat myös 18-vuotias Timi ja 12-vuotias Miio.
Parttimaa on aina ajatellut, että h