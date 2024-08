Kolumnit

Tupalan nurkilla luetaan Medialukutaidon aapista mutta ei kai oikeusjutut ja Julkisen sanan neuvosto mielessä?

Tupalan nurkilta on Nivala-lehden viikoittainen kolumni, jonka kirjoitusvuoro kiertää toimituksessa.

Risto Puolimatka Nivala

Tulla tupsahti meille toimitukseenkin aapinen. Oppia ikä kaikki. Se on Medialukutaidon aapinen, jonka taustayhteisömme Uutismedian liitto on tehnyt nimen omaan koululaisia ajatellen.

Se on jaettu kaikille Suomen ysiluokkalaisille. Näin on käynyt myös Niva-Kaijan koululla, mikä on oikein mukava asia.

A