Kolumnit

Tupalan nurkilla mokaillaan ja pyydetään anteeksi

Anteeksi pyytäminen voi olla hankalampaa kuin kiharoiden tekeminen tukkaan. Kuva: Reetta Ängeslevä

Reetta Ängeslevä Nivala

Jos mokaa, on se viisasta myöntää ja pyytää anteeksi. Näin meitä kaikkia on opetettu toimimaan ihan pienestä pitäen, tai ainakin toivon niin.

Mokaamisessa ei ole mitään vikaa. Jos ei koskaan mokaa, ei voi myöskään oppia. Joskus moka on iso, joskus se on pieni. Tärkeintä mokatessa on kuitenkin se, ett