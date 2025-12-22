Kolumnit
Tupalan nurkilta hoksattiin, että kylläpä eduskunnan joululahjarahoja ehdottaneita löytyy
Tupalan nurkilta on Nivala-lehden viikoittainen kolumni, jonka kirjoitusvuoro kiertää toimituksessa.
Joulun alla tuli tieto, että Sarjankylällä on käynyt mäihä. Valtiolta löytyi joululahjarahaa, jolla panna tietä kuntoon kuuden kilometrin päällystyksen verran.
Kenen idea ja ketä on kiittäminen?
Ensimmäisenä asioista Nivala-lehdelle kertoi kokoomuksen oululainen kansanedustaja Janne Heikkinen jo ennen