Kolumnit

Tupalan nurkilta karataan ankeasta arjesta kohti vappujuhlia

Tupalan nurkilta on Nivala-lehden viikoittainen kolumni, jonka kirjoitusvuoro kiertää toimituksessa.

Kukkalasien takaa vappu näyttää takuulla hauskemmalta. Kuva: Reetta Ängeslevä

Reetta Ängeslevä Nivala

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keikkuva kevät on pitkällä ja vappujuhla on jälleen täällä. Kauppojen hyllyillä on näkynyt simaa jo ennen pääsiäistä ja viime viikkoina kaupoissa hyllynpäätyihin on ilmestynyt viuhkoja, naamareita ja serpentiiniä. Viime viikolla sain ystävältäni videohaasteen sokerimunkin syönnistä huulia nuolematta