Kolumnit

Tupalan nurkilta pantiin merkille, että mystinen Me kansa kiinnostaa edelleen Nivala-lehden lukijoita

Tupalan nurkilta on Nivala-lehden viikoittainen kolumni, jonka kirjoitusvuoro kiertää toimituksessa.

Nivala-lehti kirjoitti Me Kansan kokoontumisista Nivalassa maaliskuussa 2022. Kuva: Reetta Ängeslevä

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tämä lehtemme lukemista mittaava analytiikka on jännä asia. Analytiikka kertoi tuossa tiistaina iltapäivällä, että Nivala-lehden kirjoittama juttu erikoisesta Me kansa -liikkeestä ja sen salaliittoteorioista on yllättäen pompsahtanut taas lukijoiden suosioon.

Mitä ihmettä? Nivala-lehden Me kansa -uut

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä