Työttömyys hienoisessa laskussa ja naapureihinkin verrattuna paremmalla tolalla

Risto Puolimatka Nivala

Nivalan työttömyysluvut ovat pienentyneet. Asia selviää ELY-keskuksen syyskuun tilastoista. Nivalan työttömyys on kulkenut yhtä jalkaa Pohjois-Pohjanmaan kanssa, sillä kuukauden sisällä työttömyys on hellittänyt mutta vuoden aikana se on pahentunut.

Nivalassa oli syyskuussa 317 työtöntä, mikä on kaks