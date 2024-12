Paikallisuutiset

Työttömyyskehityksen suunta pysyy samana – Työllisyyden kärkikunta vaihtui

Risto Puolimatka Nivala

Nivalan työttömyyskehitys on mennyt syksyn ajan samaan suuntaan. Syyskuun jälkeen kohti vuoden loppua työttömyys on pahentunut. Siitä huolimatta Nivalan työttömyys on edelleen maakunnan pienimmästä päästä.

Nivalassa oli marraskuun lopussa 373 työtöntä työnhakijaa. Se on enemmän kuin lokakuussa tai vu