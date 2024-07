Paikallisuutiset

Uimarit valittaneet Pidisjärven uimavedestä – Kaupunki ottaa ylimääräiset näytteet

Risto Puolimatka Nivala

Ei ollut nuorilla uimareilla isompaa valittamista Pidisjärven uimaveden laadusta. Kuva: Risto Puolimatka

Nivalan uimavesistä on käyty vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Etenkin Pidisjärven uimarannan vedenlaatua on epäilty. Facebookin Nivala-foorumilla on ollut syistä monenlaista arvailua, olisiko kyse luontaisista asioista vai ylimääräisistä päästöistä.

– Kyllä haisi Pidisjärvellä paska. Mihi