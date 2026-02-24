Tapahtumajutut

Uutuusnäytelmä vie katsojan 1920-luvulle presidenttien vaiheisiin – Kopolan teatteri juhlistaa satavuotiasta rataosuutta

Presidentit raiteilla -näytelmän ensiesitys on 13. maaliskuuta Haapajärvellä.

Presidentit raiteilla -näytelmä saa ensiesityksensä maaliskuussa. Kuva: Kopolan teatteri

Kopolan teatteri esittää tänä keväänä paikallishistoriaan pohjautuva näytelmän, jossa tositapahtumat ja tarinat nivoutuvat yhteen hersyvän kansanomaisella otteella. Presidentit raiteilla -näytelmä vie katsojat 1920-luvun Suomeen aikaan, jolloin raiteet toivat mukanaan työn, toivon ja tulevaisuuden.

