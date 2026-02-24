Tapahtumajutut
Uutuusnäytelmä vie katsojan 1920-luvulle presidenttien vaiheisiin – Kopolan teatteri juhlistaa satavuotiasta rataosuutta
Presidentit raiteilla -näytelmän ensiesitys on 13. maaliskuuta Haapajärvellä.
Kopolan teatteri esittää tänä keväänä paikallishistoriaan pohjautuva näytelmän, jossa tositapahtumat ja tarinat nivoutuvat yhteen hersyvän kansanomaisella otteella. Presidentit raiteilla -näytelmä vie katsojat 1920-luvun Suomeen aikaan, jolloin raiteet toivat mukanaan työn, toivon ja tulevaisuuden.