Paikallisuutiset

Valitus rakennustarkastajan virantäytöstä käyty korkeinta hallinto-oikeutta myöten

Ari Ojalan takana yksi hänen luvittamiaan työmaita, uusi ABC-liikenneasema. Kuva: Risto Puolimatka

Risto Puolimatka Nivala

Valitus Nivalan kaupungin rakennustarkastajan virantäytöstä on käyty loppuun. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen, eli sen päätös jää voimaan. Rakennustarkastaja Ari Ojala on ollut virassa etuliitteillä vs. ja vt. yli kolme vuotta.

– Kyllä täh