Veropäivä, opettajan irtisanominen ja kummitustarinoita – Katso mitä Nivalassa luettiin eniten vuonna 2025 Nivalan urheiluvuosi koostui ihmisistä, tunnustuksista ja hullunkurisuudesta – Lue mikä kiinnosti lehden lukijoita eniten TALVITARJOUS ❄️ Tilaa tästä » Anna lahja, joka avataan aina uudelleen ❤ Nivalan lahjatilaus » Ihmiset Vauvauutisia Kuva: Sini Sulkakoski Nivala To 15.1.2026 klo 10:00 0 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Hannariina ja Erkki Tölli Nivalasta saivat tytön 31.12.2025. Ihmiset Nivala Vauvat Kommentoi (0) Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Nivalan kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatMe kansa -liikkeen "tunnelisodasta" raportoinut kolmikko syytteessä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta Paikallisuutiset 13.1. IL: Näillä rikosnimikkeillä nivalalaisen opettajan tapausta tutkittiin Paikallisuutiset 12.1. Keskipiste-Leader myönsi tukea Nivalaan lähes 14000 euroa Paikallisuutiset 13.1. Seurakunta kutsuu syntymäpäiväsankareita messuun ja kahville Paikallisuutiset 14.1. Nivalan uudet opiskelija-asunnot ovat valmistuneet – Katso tästä miltä asunnoissa näyttää Paikallisuutiset 12.1. Lataa lisää TuoreimmatVanhat vuosikerrat: Osuuskauppa lopetti, yksityinen kyläkauppias jatkoi Paikallisuutiset 11:00 Vauvauutisia Ihmiset 10:00 Lehemäkaupunki Mielipiteet 8:00 Nimipäiväänsä viettävän Sakun arjesta ei puutu vauhtia Ihmiset 6:00 Pääkirjoitus: Muutatko lahjatta Nivalaan? Pääkirjoitukset 14.1. Kaupallinen yhteistyöNäytä upealta myös talvipakkasilla Mainos HerSecretLainojen vertailun perusteet ja parhaiden ehtojen löytäminen Mainos omalaina.fiMikä Shopify-taso sopii omalle verkkokaupalleni – ja kuinka paljon se maksaa? Mainos Wuohi Digital OyNivalan nuoret yrittäjät: Miten digitaalinen näkyvyys tuo asiakkaita myös pienille paikkakunnille Mainos zonerEettinen SEO on tämän päivän tärkein vastuullisuusteko - ja samalla tulevaisuuden kilpailuetu Mainos Meio