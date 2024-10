Mielipiteet

Yleisöltä: Miten varautua pankkiasiointiin yllättävissä elämäntilanteissa

Iina Kangas, Sini Kaarlela Nivala

On aina pysäyttävä paikka, kun läheinen menettää syystä tai toisesta toimintakykynsä joko väliaikaisesti tai kokonaan. POP Pankki on ollut jo useamman vuoden mukana Digi- ja väestötietoviraston valtakunnallisessa edunvalvontavaltuutuskampanjassa. Sen tavoitteena on lisätä kaikenikäisten tietoisuutta