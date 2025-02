Mielipiteet

Yleisöltä: Muuan muisto 50-luvun alkupuolelta – Lääkäriä tarvittiin ponkaisun jälkeen

Kirsti Mäenpää s. Vilkuna Nivala

On keskikesä. Aurinko helottaa pilvettömältä taivaalta, heinäpellot odottavat jo niittäjiä. Jostain kaukaa kuuluukin jo niittokoneen surina, mehiläisten pörinä lähempää.

Rantalan pihalla on lapsia leikkimässä. Siellä olen minäkin veljeni kanssa. Keskellä kartanoa on tekeillä maakellari. Kuoppaa on jo