Mielipiteet

Yleisöltä: Päkkilällä osuva näkemys

Heikki Häyrynen Nivala

Tuo valtuutettu Aleksi Päkkilän Nivala lehdessä kuntapäättäjän vinkkelistä palstalla esittämä toteamus on osuva. ”Nivala voi hyvin, kun perheet voivat hyvin”.

Asiassa tulee kysyneeksi, voivatko perheet Nivalassa hyvin ja voiko kunta hyvin? Perheiden osalta lienee niin, että näkemykset perheiden hyvinvoinnista jakautuvat sen mukaan, voivatko perheet ja työttömät hyvin vai ei.

Kun on niin, että kaikki eivät voi hyvin, tulkinta on, että Nivalan kuntayhteisön hyvinvoinnissa on korjattavaa. Tästä kysymys: mitä pitää korjata ja parantaa, että mahdollisimman moni perhe voisi hyvin?

Alue- ja paikallistasolla ongelmina ovat sotepalvelujen saatavuuden rapautuminen, osin lasten koulumatkat ja etenkin pienituloisia rasittava asumiskustannusten raju jatkuva nousu.

Terveys- ja hyvinvointipalvelujen parantaminen edellyttää, että valtio lisää alueiden rahoitukseen vuosittain pari miljardia euroa ja alueet purkavat ja tiivistävät organisaatioitaan ja hallintokulujaan, jotta Pohdekin voi palauttaa palvelutason vähintään v. 2022 tasolle. Vaihtoehtona on paluu aikaan ennen hyvinvointialueita, jota muutamat kokoomuslaiset kansanedustajat kaavailevat.

Asumiskustannusten jatkuva nousu, noin nelinkertaistunut vuosina 2005–2025 suhteessa elinkustannusindeksin nousuun, voidaan taittaa mm. hillitsemällä alueillaan monopoliasemasta toimivien yhtiöiden, kuten Vesikolmio Oy:n vuotuisia voittoja (oma pääoma kasvanut n. 300 %) joka on johtanut jäte- ja käyttöveden huimaan hintojen nousuun, ja ”suitsimalla” Vestia Oy:n vuotuisia miljoonavoittoja (oma pääoma kasvanut lähes 600 %). Kaukolämpö Oy:n huima hinnannousu on ongelma, koska se johtuu pääosin yhtiölle rakennetusta sähköntuotantoyksiköstä ja osin polttoaineiden kallistumisesta. Yhtiön olisi löydettävä edullisempaa polttoainetta.

Suurin asumis- ja muihin toimintoihin vaikuttava tekijä on kuitenkin Elenia Oy:n sähkön siirtohintojen korkea taso. Esim. Rovakaira Oy:n vastaavaan Elenian taso on yli kaksinkertainen, mikä merkitsee Nivalassa kulutetun sähkön osalta noin 3,5 milj. euroa korkeampaa vuosikustannusta.