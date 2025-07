Paikallisuutiset

Eteläpohjalaiset muuttajat pantiin kirjoihin ja kansiin – Lue tästä, mitä eteläpohjalaiset toivat Nivalaan tullessaan

Kaija Vähäsöyrinki otti kirjan ennakkotilauksia vastaan Katvalan perinnepäivässä. Kuva: Risto Puolimatka

Risto Puolimatka Nivala

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Nivalasta sanotaan, että se on Pohjois-Pohjanmaan eteläpohjalaisin pitäjä. Totta tai ei, mutta kyllä Etelä-Pohjanmaalta on käynyt valtava muuttoliike Nivalaan. Näiden eteläpohjalaisten muuttajien sukujen tarinat on nyt koottu kirjaksi.

– Suurin osa jotka tänne tulivat, tulivat tyhjin käsin. Kovia työ