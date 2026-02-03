Paikallisuutiset

Juhlavuotta viettävä Nivala-Seura ryhtyi helppoheikiksi ja perusti t-paitakaupan

Onko tuossa kotiseutuyhdistys Nivala-Seuran koko kuva? Ei todellakaan, mutta sillä pantiin 90-vuotiaan yhdistyksen juhlavuosi alkuun.

Nivala-Seuran juhlapaitaa esittelevät Olli Salo, Jarmo Pylkkönen ja Jutta Ojala. Kuva: Risto Puolimatka

Risto Puolimatka Nivala

Kotiseutuyhdistys Nivala-Seuran toiminnanjohtaja Jutta Ojala, museo- ja perinnetoimikunnan puheenjohtaja Jarmo Pylkkönen ja jäsen Olli Salo esittelevät juuri painosta tullutta esisarjaa t-paitoja, joilla juhlistetaan ja tuetaan 90-vuotiaan seuran toimintaa.

– Yhdessä on ideoitu, ja minä olin yhtenä t