Ihmiset

”Tehtävät vaativat tietynlaisen vaihteen muutoksen” – Työllisyyspäällikkö Sari Vierimaa johtaa myös Työpajasäätiötä

Sari Vierimaa aloitti tammikuussa tehtävät YKN-työllisyysalueella Nivalan työllisyyspäällikkönä ja Nivalan Työpajasäätiön toimitusjohtajana.

Työllisyyspäällikkö Sari Vierimaan mukaan työarki on lähtenyt käyntiin hyvin. Kuvassa myös TE-asiantuntija Heli Lehmus. Kuva: Reetta Ängeslevä

Viime vuoden loppupuolella Nivalan kaupunki käynnisti haun, jossa haettiin YKN-työllisyysalueelle Nivalaan työllisyyspäällikköä. Tehtävään sisältyi myös uutena osana Nivalan työpajasäätiön toimitusjohtajuus. Paikkaa haki 18 henkilöä, joiden joukosta haastatteluryhmä valitsi tehtävään yksimielisesti

