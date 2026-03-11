Ihmiset

Kulttuuria ja kyläläisiä – Kulttuuripalveluiden muutokset toivat uuden vetäjän kylähankkeelle

Nivalan kaupunki sai uuden kulttuurituottajan helmikuun alussa. Samassa tohinassa Näkyvät kylät -hankkeen vetäjä vaihtui.

Kulttuurituottaja Janna Korpi ja Näkyvät kylät -hankkeen projektikoordinaattori Mirjami Sandvik ovat jo aloittaneet tahoillaan ideointi- ja kehitystyön, joka on poikinut myös yhteisiä ideoita. Kuva: Reetta Ängeslevä

Nivalan kulttuuripalvelut sai helmikuun alusta tutut kasvot tehtävän jättäneen Niina Keräsen tilalle. Kulttuurituottajan tehtäviä hoitamaan tuli aiemminkin kulttuurituottajana toiminut Janna Korpi.

