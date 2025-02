Mielipiteet

Kuntapäättäjän vinkkelistä: Liikunnan tärkeyttä ja ennaltaehkäisyä

Kuntapäättäjän vinkkelistä -palstalla kirjoittavat Nivalan kaupunginvaltuuston jäsenet.

Jarmo Kivioja Nivala

Kuntalaisille on jaettu liukkauden torjuntaan sepeliä Uikon pihalta. Tämän talven liukkaudet ovat olleet poikkeuksellisia, mutta tekninen toimemme on kantanut sepeliä kiitettävästi laatikoihin. Harmillisesti sepeliä käytetään kuitenkin väärin. Palvelu on tarkoitettu ämpärillä haettavaksi kohtuullisessa määrin, ei yritysten käyttöön. Olemme saaneet runsaasti kiitosta hienosta palvelusta.

Tutkimusten mukaan noin joka kolmas suomalainen liukastuu talvella, ja kaatumisten vuoksi jopa 50000 suomalaista hakeutuu vuosittain sairaalahoitoon. Eniten liukastumisvammoja sattuu työikäisille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan ulkona sattuu joulu–maaliskuussa peräti 15000–22000 liukastumistapaturmaa kuukausittain.

Nivala on saanut runsaasti positiivista palautetta kansainvälisesti, ja voimme olla ylpeitä palveluistamme. Voisiko asiat olla huonommin? Kyllä voisi. Kuntataloudessa on meneillään vaikeat ajat, ja joudumme tekemään pieniä leikkauksia. Pyrimme ennakkovaikutusten arvioinnilla minimoimaan haitat kuntalaisille. Kaikki kunnat kohtaavat haasteita pienentyneiden valtionosuuksien kanssa. Liikuntaan varatusta eurosta on pois neljä Pohteen palveluista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Harrastamisen Suomen malli tarjoaa erityisesti heikommassa asemassa oleville peruskoululaisille mahdollisuuden osallistua maksuttomiin harrastusryhmiin. Noin neljännes Suomen koululaisista hyödyntää tätä mahdollisuutta. Malli ei vain edistä lasten ja nuorten harrastamista, vaan myös parantaa mahdollisuuksia niille, joiden perheillä ei ole varaa maksullisiin harrastuksiin – erityisesti pienituloisissa ja yhden vanhemman perheissä.

Tarjolla olevat harrastukset ovat monipuolisia ja sisältävät muun muassa jalkapalloa, futsalia, kädentaitoja, valokuvausta, liikuntakerhoja, kuvataidetta, lentopalloa, pallopelejä, kepparikerhoa, ilmaisutaitoa, kokkikerhoa, uintia, keilausta, draama-/näytelmäkerhoa, monitaidetta, salibandyä, kiipeilyä, kuntosalia ja jääkiekon pelikerhoa.

Yli 600 nivalalaista saa koulupäivän yhteydessä ilmaisen harrastuksen viikoittain. Kannustamme perheitä keskustelemaan siitä, miten voimme varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus osallistua ainakin yhteen harrastukseen viikossa. Yläkoululaisille tämä malli voisi olla erityisen tärkeä keskustelun aihe. Moni nuori on saanut uusia ystäviä harrasteryhmistä.

Harrastekoordinaattori on onnistunut yhdessä hyvinvoinnin toimialan kanssa luomaan kiitettävän palvelun, joka palvelee Nivalan lapsia ja nuoria.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy