Mielipiteet

Kuntapäättäjän vinkkelistä: Veroprosenttia alennettava valtakunnan sarjaan

Kuntapäättäjän vinkkelistä -palstalla kirjoittavat Nivalan kaupunginvaltuuston jäsenet.

Matti Peltola Nivala

Nivalan kaupungin talous on kuralla. Se vain on totuus. Rakenteita on uudistettava ja alettava elämään tiukemmassa taloudessa. Se ei tarkoita, että säästetään itsemme hengiltä. Tulevaisuusinvestointeihin on uskallettava panostaa.

Kuntaveron suuruudessa tai paremminkin pienuudessa pärjäämme maakuntasa