Paikallisuutiset

Kurunpuhdon teollisuusalueen liikennemäärät kovassa kasvussa – Liikenne vaatii alueelle uusia tieyhteyksiä

Köyhänperän asukkaat ovat huolissaan Pysäkkitien liikenneturvallisuudesta.

Risto Puolimatka Nivala

Haapajärventien ja Pysäkkitien risteys huolestuttaa Köyhänperän asukkaita. Kuva: Risto Puolimatka

Kurunpuhdon teollisuusalueen uusi kaava on parhaillaan esillä. Siihen voi tutustua Nivalan kaupungintalolla, ja osalliset voivat ilmaista siitä myös mielipiteensä. Asiakirjat ovat nähtävillä ainakin 30 päivää.

Uuden kaavan alue on noin 60 hehtaaria. Se on jatke teollisuusaluuseen, joka on nyt kaavoit