Lehemäkaupungin kielikuvien mestari – Raimo Österbergin uusi kirja on täynnä hauskuutta ja huumoria

Risto Puolimatka Nivala

Raimo ja Ulla Österberg uuden kirjan äärellä. Kuva: Risto Puolimatka

Nivala-lehden lukijoille tuttu mies, Lehemäkaupungin piirtäjä ja kertoja, eläkkeellä oleva kuvataiteen opettaja Raimo Österberg on lähtenyt uusille reviireille. Österbergin uudessa kirjassa on kyllä kuvia, mutta pääpaino on hersyvissä kielikuvissa, kielellä leikittelyssä. Mitenkäs nyt reviiriraja on