Mielipiteet

Lehemäkaupunki

Lehemäkaupunki on Raimo Österbergin luoma viikoittainen pilapiirros.

Raimo Österberg Nivala

Kuva: Raimo Österberg

– Multa löyttyy monellaista kallaa, kehu torikauppias Huldalle, ku haukia myi. – On suuremppaa ja pienemppää, on päätä, on keskiruumista ja on pyrstyä!