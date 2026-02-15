Mielipiteet

Lukijan kuvassa komeilee jäätävä soitinsetti

Lukijan kuvat julkaistaan Nivala-lehden verkossa sunnuntaisin.

Nivala

Jari Hautasaaren pakkaspäivien puuhasteluissa syntyi jäinen soitinsetti. Kuva: Aino Pitkänen
