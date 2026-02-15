Nivalan väkiluku notkahti – Miten meni naapureilla? Kiista jäällä autoilusta siirtynyt Ypyänjärveltä Aartamille – Kiista on siitäkin, kuka voi sen kieltää Rakkaus on paikallista❤️ TILAA ystävänpäivätarjous » Anna lahja, joka avataan aina uudelleen ❤ Nivalan lahjatilaus » Mielipiteet Lukijan kuvassa komeilee jäätävä soitinsetti Lukijan kuvat julkaistaan Nivala-lehden verkossa sunnuntaisin. Nivala Sun 15.2.2026 klo 12:00 0 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Jari Hautasaaren pakkaspäivien puuhasteluissa syntyi jäinen soitinsetti. Kuva: Aino Pitkänen Mielipiteet Lukijan kuva Nivala Sää Pakkanen (sää) Kommentoi (0) Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Nivalan kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös Luetuimmat”Ystävät on tärkeitä, ne on mun omia” – Neljä ystävystä kertoi mikä ystävyydessä on parasta Ihmiset 14.2. Onko koulutie vaarallinen? – Kaupunki selvittää ylimääräisten koulukuljetusten kriteerit Paikallisuutiset 13.2. Nivalan lapset vähenevät ja yksi esikoulu lopetetaan Paikallisuutiset 12.2. Nivalasta ponnistanut Joel Viio tekee musiikkia elektronisesta suomipoppiin – ”Tiesin että se on hienoin asia ikinä” Ihmiset 6:00 Lähikolumnistimme Hannu Hartikainen kirjoittaa saduista ja rumista sanoista Kolumnit 14.2. Lataa lisää TuoreimmatLukijan kuvassa komeilee jäätävä soitinsetti Mielipiteet 12:00 Nivalasta ponnistanut Joel Viio tekee musiikkia elektronisesta suomipoppiin – ”Tiesin että se on hienoin asia ikinä” Ihmiset 6:00 Kuolleita ja haudattuja Ihmiset 14.2. Lähikolumnistimme Hannu Hartikainen kirjoittaa saduista ja rumista sanoista Kolumnit 14.2. ”Ystävät on tärkeitä, ne on mun omia” – Neljä ystävystä kertoi mikä ystävyydessä on parasta Ihmiset 14.2. Kaupallinen yhteistyöNäytä upealta myös talvipakkasilla Mainos HerSecretLainojen vertailun perusteet ja parhaiden ehtojen löytäminen Mainos omalaina.fiMikä Shopify-taso sopii omalle verkkokaupalleni – ja kuinka paljon se maksaa? Mainos Wuohi Digital OyNivalan nuoret yrittäjät: Miten digitaalinen näkyvyys tuo asiakkaita myös pienille paikkakunnille Mainos zonerEettinen SEO on tämän päivän tärkein vastuullisuusteko - ja samalla tulevaisuuden kilpailuetu Mainos Meio