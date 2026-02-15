Ihmiset

Nivalasta ponnistanut Joel Viio tekee musiikkia elektronisesta suomipoppiin – ”Tiesin että se on hienoin asia ikinä”

Kun korona sulki yökerhot, päätti Joel Viio laajentaa musiikin tekemisen elektronisesta suomipoppiin. Tätä nykyä mies tekee musiikkia artistinimillä VIIO ja Domiviio.

Nivalalaislähtöinen Joel Viio tekee musiikkia artistinimillä VIIO ja Domiviio. Kuva: Pete Hossa Photography

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

– Kaiuttimista lähti silloin paljon meteliä, Sandstormia piti luukuttaa kyllästymiseen asti, kertoo Joel Viio lapsuusajastaan Nivalassa.

Kaikki alkoi yhdestä oppitunnista nivalalaisessa alakoulussa. Musiikki oli kiinnostanut Viioa pienestä asti, mutta kun ala-asteella hän sai kitaran ensimmäistä kert

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä