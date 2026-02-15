Ihmiset
Nivalasta ponnistanut Joel Viio tekee musiikkia elektronisesta suomipoppiin – ”Tiesin että se on hienoin asia ikinä”
Kun korona sulki yökerhot, päätti Joel Viio laajentaa musiikin tekemisen elektronisesta suomipoppiin. Tätä nykyä mies tekee musiikkia artistinimillä VIIO ja Domiviio.
– Kaiuttimista lähti silloin paljon meteliä, Sandstormia piti luukuttaa kyllästymiseen asti, kertoo Joel Viio lapsuusajastaan Nivalassa.
Kaikki alkoi yhdestä oppitunnista nivalalaisessa alakoulussa. Musiikki oli kiinnostanut Viioa pienestä asti, mutta kun ala-asteella hän sai kitaran ensimmäistä kert