Lukijan kuvissa juhlitaan 90-vuotiasta ja ihastellaan lumiakkaa

Lukijan kuvat julkaistaan Nivala-lehden verkossa sunnuntaisin.

Nivalassa syntynyt Eine Joensuu os. Karvosenoja juhli tammikuussa 90 ikävuotta Vaasan kaupunginteatterilla neljän sukupolven kanssa. Samalla tuli kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun hän rakastui miehensä Pekan kanssa Raahessa. Eine on lukenut lehtiä ja kirjallisuutta lapsesta asti ja tilaa vielä tänäkin päivänä muun muassa Nivala-lehteä. Kuva: Pekka Joensuu
