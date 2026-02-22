Nivalalaiskeräilijän jääkiekkokortti huutokaupattiin Kanadassa – Oliko hinta iloinen yllätys vai pettymys? Nivalan maidontuotanto kasvoi kärkituottajista eniten – Minkälainen on maitotilallinen Juho Järvelän arki? Tunnemme nämä seudut ja kerromme niiden tarinat. Tilaa » Anna lahja, joka avataan aina uudelleen ❤ Nivalan lahjatilaus » Mielipiteet Lukijan kuvissa juhlitaan 90-vuotiasta ja ihastellaan lumiakkaa Lukijan kuvat julkaistaan Nivala-lehden verkossa sunnuntaisin. Nivala Sun 22.2.2026 klo 12:00 0 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Nivalassa syntynyt Eine Joensuu os. Karvosenoja juhli tammikuussa 90 ikävuotta Vaasan kaupunginteatterilla neljän sukupolven kanssa. Samalla tuli kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun hän rakastui miehensä Pekan kanssa Raahessa. Eine on lukenut lehtiä ja kirjallisuutta lapsesta asti ja tilaa vielä tänäkin päivänä muun muassa Nivala-lehteä. Kuva: Pekka Joensuu Mielipiteet Lukijan kuva Nivala Kirjallisuus Vaasan kaupunginteatteri Juhla- ja vapaapäivät Kommentoi (0) Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Nivalan kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatNivalan uuden S-Marketin rakennustyömaalla juhlittiin harjannostajaisia – Uusi kauppa vaikuttaa apteekin ja postin palveluihin Paikallisuutiset 21.2. Nivalan Apteekki muuttaa entistä isompiin tiloihin Paikallisuutiset 20.2. Sosiaalidemokraatit hakevat näkyvyyttä Paikallisuutiset 20.2. Irtisanottu johtaja haastoi Nivala-lehteä julkaisevan Hilla Groupin oikeuteen – Konsernin toimitusjohtaja kommentoi asiaa Paikallisuutiset 19.2. Kaupungin yhteistoimintaneuvottelut etenevät – Viittä uhkaa irtisanominen, opettajille helpotusta Paikallisuutiset 19.2. | Päivitetty 19.2. Lataa lisää TuoreimmatLukijan kuvissa juhlitaan 90-vuotiasta ja ihastellaan lumiakkaa Mielipiteet 12:00 Lapset tekivät oman laulun Järvikylän koululla – Katso tästä laulun sanat ja kuuntele lopputulos Ihmiset 6:00 Kuolleita ja haudattuja Ihmiset 21.2. Lähikolumnistimme Kerttu Sarja kirjoittaa tietojen säilyttämisestä Kolumnit 21.2. Nivalan uuden S-Marketin rakennustyömaalla juhlittiin harjannostajaisia – Uusi kauppa vaikuttaa apteekin ja postin palveluihin Paikallisuutiset 21.2. Kaupallinen yhteistyöType 2 käytännössä: Mitä tietää ennen latauskaapelin ostoa sähköauton latausasemille Suomessa Mainos VoldtNäytä upealta myös talvipakkasilla Mainos HerSecretLainojen vertailun perusteet ja parhaiden ehtojen löytäminen Mainos omalaina.fiMikä Shopify-taso sopii omalle verkkokaupalleni – ja kuinka paljon se maksaa? Mainos Wuohi Digital OyNivalan nuoret yrittäjät: Miten digitaalinen näkyvyys tuo asiakkaita myös pienille paikkakunnille Mainos zoner