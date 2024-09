Paikallisuutiset

Mustakallion sukukirja nostaa esille nivalalaisia pappismiehiä

Jaana Marjanen Nivala

Lauri Mustakallio toimi Nivalan kirkkoherrana 1925-1937. Kolmesta hänen pojistaan tuli pappeja, Heikistä, Paavosta ja Pekasta.

Mustakallion suvun historiaa

Sukututkimuksesta on viime vuosina tullut entistä suositumpaa. Yleisesti kiinnostavaa sukututkimus on silloin, kun se avaa historiasta tunnettujen henkilöiden elämää, vaiheita ja yhteiskunnallista merkitystä. Tällainen on juuri ilmestynyt Henrik ja Laura Schwartzbergin su