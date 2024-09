Paikallisuutiset

Nivala Cowboys on tähtiseura

Liisa Ängeslevä Nivala

Jääkiekkoliiton Pohjoisen alueen puheenjohtaja Jukka Turunen kävi luovuttamassa Nivala Cowboysille Tähtiseura-tunnuksen, jonka otti vastaan valmennuspäällikkö Henri Vähätiitto. Kuva: Jussi Hannula

Nivalassa on nyt kaksi urheilun tähtiseuraa, kun Nivala Cowboys vastaanotti Tähtiseura-tunnuksen viime viikolla kauden avaustilaisuudessa. Sen lisäksi jääkiekkoseuroista vain Oulaisten Cobrilla on vastaava tunnus lähialueella. Nivalassa tunnus on myös uintiin keskittyvällä Nivalan Saukot ry:llä.

