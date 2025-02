Paikallisuutiset

Nivalaan halutaan löytötavaratoimisto – Katso tästä, mitä kuntalaisaloitteita Nivalassa on tehty

Risto Puolimatka Nivala

Löydettyä mutta hakematonta tavaraa Nivala-lehden toimituksesta. Kuva on vuodelta 2020.

Nivalan kaupunki on saanut toiveen, että Nivalaan perustettaisiin löytötavaratoimisto. Toive on tullut kaupungille verkossa olevan kuntalaisaloitepalvelun kautta. Nivalan kaupunginhallitus käsittelee toivetta maanantain kokouksessaan. Kuntalaisaloite.fi on oikeusministeriön ylläpitämä ja tuottama ve